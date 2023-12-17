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        Sivas'ta kar etkili oldu

        Sivas'ta kar aralıklarla etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:17
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        Sivas'ta kar etkili oldu
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        Sivas'ta kar aralıklarla etkili oluyor.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı.

        Sivas'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından kar etkisini gösterdi.

        Aralıklarla devam eden karın ardından tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla karın yağışını kayıt altına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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