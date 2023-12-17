Sivas'ta kar etkili oldu

Sivas'ta kar aralıklarla etkili oluyor.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından kar etkisini gösterdi.

Aralıklarla devam eden karın ardından tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla karın yağışını kayıt altına aldı.

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