Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanda üçüncü bölge sonlandırma varyasyonları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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