Sivas'ta komşular arasındaki çöp tartışması güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta bir apartmanda komşular arasında yaşanan çöp tartışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokakta yaşayan L.B ve N.B. isimli kardeşler, yaşadıkları dairenin önüne sürekli çöp bırakılması üzerine evlerinin girişine güvenlik kamerası taktırdı.

Bir müddet sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen kardeşler çöpleri apartmanda yaşayan komşularının bıraktığını gördü.

Komşular arasındaki çöp tartışmasını güvenlik kameraları kayıt altına aldı.

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