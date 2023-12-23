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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:35
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

        İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Ethemi, Jackson

        Sarı kart: Dk. 34 Vorobjovas (İstanbulspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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