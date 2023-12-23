Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Ethemi, Jackson

Sarı kart: Dk. 34 Vorobjovas (İstanbulspor)

SİVAS

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