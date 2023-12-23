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        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un Kulüp Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, iç sahada ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:55
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        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un Kulüp Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, iç sahada ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Karagöl, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon iç sahada ilk kez 3 puan sevinci yaşadıklarını belirtti.

        Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Karagöl, "3 puan aldığımız için ve iç sahada ilk galibiyetimiz olduğu için mutluyuz. Fakat oynanan oyundan herkes gibi biz de mutlu değiliz." dedi.

        Karagöl, transfer değerlendirmelerini yapacaklarını ifade ederek, "Gerek kadro, gerek transfer, gerekse diğer detaylarda yönetimimiz ve hocamızla beraber konuşacağız. İnşallah bundan sonra performansımızı artırmamız lazım. Ligin ikinci yarısı neredeyse başlıyor, bunun için gerekli çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

        Maçın hakemine teşekkür eden Karagöl, "Çok güzel maç yönetti. Haftalardır hasret kaldığımız bir şekilde maç yönetti. Onun içinde hakeme teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Türk futbolu adına şanssız iki hafta geçirdik"

        TFF Başkanının istifasıyla ilgili iddialar hakkındaki bir soru üzerine Karagöl, şunları kaydetti:

        "Öyle bir tavrımız yok, dün de Gençlik ve Spor Bakanımız, Federasyon Başkanımız tüm kulüplerin başkanları bir toplantı yaptılar. Orada çıkan ortak bir karar var. Biz de şu an federasyonla paralel hareket ediyoruz. Bununla ilgili olumsuz bir düşüncemiz yok. İnşallah önümüzdeki dönemde Türk futbolu hak ettiği yere ulaşır. Türk futbolu adına çok şanssız iki hafta geçirdik. Maalesef marka değerimizi yükseltmek için sürekli istişareler yapılıyor. İnşallah bunun neticesinde önümüzdeki dönemde de daha farklı daha güzel günler yaşarız diye umut ediyoruz."

        Taraftarın teknik direktör Servet Çetin'in istifasına yönelik eleştirilere de değinen Karagöl, "Taraftarımız haftalardır bir yorum yapıyor. Tabi ki biz de bu konuyla ilgili istişarelerimizi sürekli yapıyoruz. İstişarelerimiz tabii ki istifa noktasında değil, takımımız daha iyi nasıl olur diye. Bununla ilgili şeyleri önümüzdeki günlerde zaten tekrar istişare yaparız." dedi.

        - "Bu takımın daha iyi yerlerde olması gerekiyor"

        Karagöl, alınan galibiyetten mutlu olduklarını ancak oyundan mutlu olmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Gerçekten iyi oynamadık, Rei Manaj işini yaptı ve bize 3 puanı kazandırdı. Bütün futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Ama performanslarından memnun musunuz derseniz de memnun değiliz. Bu takımın daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Maalesef geçtiğimiz hafta da şanssız mağlubiyetler ve beraberlikler aldık. Gerek hakem hataları olsun, gerek bizim yaptığımız hatalar olsun. Bunların hepsinde zaten biz bunu devre arası kabul edip, bu 15 günde değerlendirmelerimizi yapacağız."

        Passolig'in kaldırılması gerektiğini de söyleyen Karagöl, "Çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Bilet ve kombine fiyatlarımız ortada. Taraftarımızın takdiri, kapılarımız herkese sonuna kadar açık. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha çok taraftarımızı burada görmek isteriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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