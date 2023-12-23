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        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

        İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:11
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        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
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        İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Yakın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan olaylardan dolayı son 3-4 gündür kötü zaman geçirdiklerini belirtti.

        Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Yakın, "Çok iyi şeyler yaptık ve rakibi kontrol altında tuttuk. Diğer maçlarda olduğu gibi gol atamazsan ve bir de son dakikada gol yersen tabii ki bu moral bozuyor." dedi.

        Yakın, maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını ifade ederek, "Bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Üçüncü bölgede gollerimiz eksik ve son dakikalarda gol yememiz üzücü." diye konuştu.

        - "Kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir"

        Ligde geçen hafta kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesiyle ilgili bir soru üzerine Yakın, "30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım. Bende de bir iz bıraktı, ailemle de çok konuştum. Bu senenin son maçıydı, önümüzdeki maça biraz daha zaman var. Takıma da izin vereceğiz, o arada kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir. Ailemle görüşeceğim. Bizden önce MKE Ankaragücü maçında da olayların olması, bizim maçımızda olayların olması tabii ki dünya basınında negatif bir şey yansıtıyor. Bizim için de tabii ki zor ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        Hakan Yakın, bazı maçlarda hakemlerin kararlarının kendi taraflarından yana olmadığını söyleyerek, hakemleri değerlendirmenin kendi işi olmadığını vurguladı.

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