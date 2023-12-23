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        Sivas'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Sivas'ta evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:21
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        Sivas'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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        Sivas'ta evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yabancı uyrukluların yaşadığı evdeki yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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