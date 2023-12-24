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        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

        Sivas kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:48
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        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
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        Sivas kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Öğle vakti başlayan kar nedeniyle kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklar ise kar topu oynadı.

        Sivas Belediyesi ekipleri, yol temizleme çalışması yaptı.

        Kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu Koyuncu mevkisinde trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

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