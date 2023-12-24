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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:11 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:36
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, ilk olarak bir restorandaki sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burada açıklamalarda bulunan Özdağ, son 3 günde Irak'ın kuzeyinden üzücü haberler geldiğini söyledi.

        Özdağ, Türk milletinin yüreğinin kan ağladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaşanan hadiseler aslında hiç şaşırtıcı değil. Ülkemizin etrafındaki ateş çemberi her geçen gün daralıyor. Zafer Partisi olarak ülkemizin ağır bir kuşatma altında olduğu ve bu kuşatmanın her geçen gün daha da daraldığı konusunda aylardan beri ısrarla Türk devletini yönetmeye çalışan ve yönetemeyen kadroyu ve Türk halkını uyarıyoruz. Atılması gereken adımlar atılmadığı gibi Türkiye’yi ağır tehditlerle karşı karşıya bırakacak adımların arkası kesilmeden gerçekleştiriliyor."

        TBMM Genel Kurulunda teröre karşı AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ortak imzaladığı bildiriyle ilgili açıklamalarda bulunan Özdağ, "Teröre karşı iç cephede birliğin sağlanması gerekiyor. Meclis’te bu son terör olaylarının kınanması söz konusu oldu. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kınama için bildiri veriyor, CHP ve HDP buna katılmıyor. Özetle, Türkiye sadece dışarıdan kuşatılmıyor aynı zamanda ne yazık ki içeriden de hançerleniyor. Buna rağmen ülkemiz yaşadığı bu ağır sorunları aşacaktır." diye konuştu.

        Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra il merkezindeki bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Alışveriş merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunan Özdağ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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