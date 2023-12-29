Sivas'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi yanında bulunan su kuyusuna köpeğin düştüğünü görenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metrelik su kuyusuna düşen köpeği kurtardı.

Köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

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