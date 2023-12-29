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        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

        Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:24
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        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta kulüp tesislerinde toplandı.

        Antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması ile dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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