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        Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:23
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        Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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