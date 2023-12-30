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        Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de terör ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:11
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        Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de terör ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve doktorlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin isimleri okundu.

        Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada vatan toprakları için canını ortaya koyan şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise vatan toprakları uğruna canlarını kırpmadan siper eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini dile getirerek, "Devletimizin alçak saldırının hesabını misliyle soracağından şüphemiz yoktur." diye konuştu.

        İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        - Yozgat

        Yozgat'ta hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, şehitleri anmak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada basın açıklaması yapan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Güler, hekimler ve sağlık çalışanlarının, terör, soykırım ve işgale karşı yürüdüğünü söyledi.

        Gazze'de ambargo ve katliamların hız kesmeden devam ettiğini, hekimlerin, ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşü ile farkındalık oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Güler, "Gazze'deki katliamlar hız kesmeden devam ederken siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri, alçak saldırıları ile 12 kahraman askerimizi şehit ettiler." dedi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de Yahşihan ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda toplanan sağlık çalışanları, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Dr. Yusuf Semih Koçak, Gazze'deki katliamlar hız kesmeden devam ederken, geçen hafta 12 Mehmetçiğin şehit edildiğini anımsattı.

        Öfkelerine öfke, acılarına acı eklendiğini aktaran Koçak, şöyle konuştu:

        "Bu hain saldırılar, Siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, her Müslümanın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti. Bu yürüyüşümüz, dünyanın hiçbir yerinde terör, soykırım ve işgali kabul etmediğimizin beyanıdır. Terör saldırılarında şehit olan askerlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

        - Kayseri

        Kayseri'de sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri, Kartal Şehitliği'nde toplandı.

        Burada açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Şahin Çalık, Gazze'de katliamların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Geçen hafta ABD'nin Türkiye'deki maşaları terör örgütlerinin alçakça saldırılarında 12 kahraman askerin şehit edildiğini, bu hain saldırıların, siyonist işgalcilerin Anadolu topraklarında emelleri olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Çalık, şunları kaydetti:

        "Sözde İsrail devletinin bayrağındaki iki mavi çizgi Fırat ve Nil nehirlerini temsil etmekte. Bu iki nehrin arasındaki topraklarda kurulacak devletin de hayali ile yaşamaktadırlar. Vatanımıza yönelik terör faaliyetlerini de bu hayalleriyle desteklemektedirler. Buradan belirtiyoruz ki Fırat ve Nil zalimlere ve işgalcilere, boğuldukları mezardan başka bir şey olmayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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