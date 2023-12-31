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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:52
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı iznin ardından 2 Ocak Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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