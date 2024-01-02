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        Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi resmen başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun için imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:11
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        Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi resmen başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun için imza töreni düzenlendi.

        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bülent Uygun, Sivasspor'a ilk kez futbolcu olarak geldiğini ve ilk teknik deneyimini de kırmızı-beyazlı ekipte yaşadığını hatırlattı.

        Sivasspor'da başarılı dönemler yaşadığını aktaran Uygun, "O dönemler bugün herkesin gurur duyduğu Sivasspor tarihini, destanını yazmaya başladık. Sivasspor çok büyüdü ve artık dünya markası bir takım halini aldı." dedi.

        Evladını 13-15 sene görmeyen ve kavuşan bir kişinin duygularını, sevincini yaşadığını dile getiren Uygun, "İyi ki tekrar buraya gelebildim, 'Yiğido'larla buluşabildim. Onlarla güzellikleri birlikte yaşamayı Allah tekrar bize nasip etti." diye konuştu.

        - "Sivasspor'un emrinde olacağım"

        Uygun, şimdi sürecin çok daha farklı işleyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Her şey başarıya orantılı bir hal almış durumda. Bir şehrin markası, o şehrin takımıdır. Şehrin en değerli onur kaynağıdır ve herkes ona sahip çıkmak zorundadır. Bu markanın en değerlisi olan Sivasspor taraftarlarından da artık tribündeki yerini almasını bekliyoruz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu seneyi iyi planlayacağız. Bazı plan ve projelerimiz ile oyun sistemimizde değişiklikler var. Oyun mantalitemiz, hücum preslerimiz ya da defansif savunmalarımızla ve bunun gibi tecrübelerimle Sivasspor'un emrinde olacağım. Futbola başladığımda 'Asker Bülent'tim, şimdi hür general olarak devam ettiğim teknik direktörlüğümde Allah hepimize başarıdan başarıya koşmayı nasip etsin. İmza anlık, 1 saniyelik ama gönül imzası ömürlüktür. Biz gönül imzası attık. Şartlar ve para yok. Sadece başarı."

        - "Servet Çetin kadroyu doğru yönetti"

        Hayatının hep başarıya endeksli olduğunu vurgulayan Uygun, Sivasspor'a hizmetlerinden dolayı teknik direktör Servet Çetin'e teşekkür etti.

        Çetin'in kendisine güzel bir takım bıraktığını aktaran Uygun, "Ortamı da güzel bıraktı, çünkü kadroyu doğru yönetti. Türkiye Kupası'nı kazandırdığı için Rıza Çalımbay'a da teşekkürü bir borç biliyorum. Dolayısıyla bizim markamıza hizmet eden ve gelişimini sağlayan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

        Uygun, çok daha güzel günlere koşmak için yeni bir planlama yapacağını ifade ederek, planlamalarına Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ve yönetim kurulunun gerekli desteği sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

        - "3-4 mevkiye transfer yapacağız"

        Sivas ile hiçbir zaman bağını koparmadığını belirten Uygun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hep sonuncu ve düşen takımları alarak kümede kalma yolunda başarı hikayesi yazdık. Sivas'taki o çalışma rahatlığını hiçbir zaman bulamamıştım. Yönetim kurulu sağ olsun o konularda tam yetki veriyor. Çok kısa bir süre içerisinde futbolculara oyun mantalitemi, anlayışımı, prensiplerimi anlatacağım. O forma çok kutsal bir forma. Kimsenin Sivasspor'dan alacağı 1 kuruş parası kalmamıştır. Benim zamanımda da öyleydi şimdi de aynı şekilde. Sivasspor, Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüdür. O yüzden onun değerini iyi bilmek zorundalar ve futbolcular o mücadeleyi verecek."

        Uygun, transfer çalışmaları kapsamında 3-4 mevkiye transfer yapacaklarını dile getirdi.

        Altyapıya önem vereceğini de aktaran Uygun, Yunus Emre Konak gibi altyapıdan yetişen oyuncu sayısını artırmayı hedeflediğini aktardı.

        - "Her zaman zirveyi kovalayan bir Sivasspor olmalı"

        Asker selamı vermesi nedeniyle futbolda "Asker Bülent" olarak tanındığını vurgulayan Uygun, "Şimdi takımı yöneteniz ve ister istemez bir nevi takımın da generaliyiz. Aradaki fark, heybemde çok daha bilgi ve donanım dolu." dedi.

        Hedefleriyle ilgili de bilgi veren Uygun, şöyle devam etti:

        "Nerede başarı, orada biz olmalıyız. Her zaman zirveyi kovalayan bir Sivasspor olmalı. Yönetimi tebrik ediyorum. Bu kadar desteksizliğe, bu kadar ekonomik zorluğa, gelirlerin bu kadar düşüklüğüne rağmeh inanılmaz işler başarmışlar. O zaman birlik olma zamanı. Bulunduğumuz konumdan daha yukarılara doğru Allah'ın izniyle hep beraber çıkacağız. Eldeki kadronun iyi olduğunu düşünüyorum. Biz takımı daha yukarılara nasıl götürürüz, ona bakacağız."

        Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, sezon başında takımın başında bulunan teknik direktör Servet Çetin ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Uygun'un daha önce de Sivasspor'un başında bulunduğunu anımsatan Eken, "Değerli hocamız Bülent Uygun ile yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şehrimizi bilen, camiamızı seven, taraftarımızla uyum içinde olan hocamıza, 'Yeniden aramıza hoş geldin.' diyorum." ifadelerini kullandı.

        Eken, sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından teknik direktör Bülent Uygun, sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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