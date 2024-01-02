Sivasspor'da Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Uygun, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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