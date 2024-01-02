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        Sivas'ta türbe duvarına yazı yazılması tepki çekti

        Sivas'ta bir mahallede bulunan türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:58
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        Sivas'ta türbe duvarına yazı yazılması tepki çekti
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        Sivas'ta bir mahallede bulunan türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti.

        Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan Akbaş Baba Türbesi'nin duvarlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı.

        Mahalle muhtarı Muzaffer Karakaya, türbe duvarlarına zaman zaman bu tür yazıların yazıldığını söyledi.

        Yazıların çocuklar tarafından yazıldığını tahmin ettiklerini belirten Karakaya, "Tarihe karşı yapılan bir saygısızlık ama bunlar bizim çocuklarımız, söylüyoruz, bir türlü anlatamıyoruz." dedi.

        Karakaya, yazıların silinmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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