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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        Sivas'taki trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:55
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        Sivas'taki trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, E.C'nin kullandığı 58 ACT 793 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile aynı otomobildeki Ş.C. ve 3 çocuk yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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