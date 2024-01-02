Sivas'ta devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sivas'taki trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, E.C'nin kullandığı 58 ACT 793 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı otomobildeki Ş.C. ve 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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