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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:00
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile H.H, ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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