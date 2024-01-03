Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:08 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra taktik çalışan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

        Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Yamaçtan yuvarlanan avcının ayağı kırıldı
        Yamaçtan yuvarlanan avcının ayağı kırıldı
        Dağda ayağı kırılan avcıyı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı
        Dağda ayağı kırılan avcıyı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı
        Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın
        Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas´ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
        Sivas´ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı