Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra taktik çalışan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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