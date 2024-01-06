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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:36
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

        Ligde geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.

        Süper Lig'de üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında yer alıyor.

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