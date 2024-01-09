Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezerer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezerer mesajında, gazeteciliğin halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları halka tarafsız aktardığını ifade eden Sezerer, şunları kaydetti:

"Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan, düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle Sivas halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim."