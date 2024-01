Sivasspor, Galatasaray maçında galibiyet hedefliyor

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları 16. hafta erteleme maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligi forse eden Galatasaray'a karşı zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Takımda sakatlık ve hastalıklar nedeniyle eksik oyuncuların bulunduğunu aktaran Uygun, "Sakatlıktan çıkıp antrenman yönünden hazır olmayan arkadaşlarımız var. Kim olmazsa olmasın ya da ne olursa olsun Sivasspor olarak duruşumuz, oyun anlayışımız ve oyun felsefemizle kazanma adına sahadaki mücadelemizle yerimizi alacağız." diye konuştu.

Uygun, Sivasspor'a yakışır bir şekilde maçı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

- "Hakemler adaletli olsun"

Hakemlerle ilgili soru üzerine Uygun, hakemlerin futbolun paydaşları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Baş tacımız taraftardır, hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin başmimarlarıdır. Dolayısıyla herkesin sorunlarını çözmek gerekiyor. Ama aynı hatayı yıllardan beri yapmaktan ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var. Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum, kim, nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur, kişiler hata yapar, kurumların bir suçu olmaz. Hakem kardeşlerimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Onlar daha iyi maç yönetsin, daha iyi analiz yapsın, gerçekten maça hakim olsunlar, adaletli olsunlar, gördüklerini çalıp kimseyi kimseye ezdirmeden doğru maç yönetsinler diye onun mücadelesini verdik. Türk futbolunun iyiliği, gençlerimizin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğim."

- "Her rakip birbirinden zor"

Her maçın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Uygun, "Her rakip birbirinden daha zor. Dolayısıyla Afrika Kupası'na giden önemli futbolcularımızla beraber bu eksikliklerimizi hissettirmeden sahaya çıkıp kazanmak adına her şeyimizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 19. haftasındaki Mondihome Kayserispor maçında Rey Manaj'a gösterilen sarı kartın doğru olmadığını savunan Uygun, takımın en önemli golcü oyuncusunun cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

Orta saha oyuncusu Samuel Saiz ile ilgili yönetime herhangi bir rapor sunmadığını ifade eden Uygun, "Yönetimimiz bu konuda kendi değerlendirmelerini yapar. Benim ilgi alanıma girmiyor, ben sadece takımımızın prensipleri konusunda, takım sistemi doğrultusunda yapılması ve alınması gereken transfer politikasıyla eksiklerimizi anlatacağım." şeklinde konuştu.

Uygun, yönetimin elini güçlü kılmak için taraftarın kombine alarak takıma destek vermesi gerektiğine dikkati çekti.

- "4 yada 5 transfer istiyoruz"

Transfer çalışmalarına da değinen Uygun, "4 ya da 5 transfer istiyoruz, eksiklerimiz var. Takımdan belki ayrılacaklar var ama bunları özellikle Samsunspor maçından sonra masaya yatırıp bu konuyla ilgili kararımızı hep beraber vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile oynayacakları maçı yönetecek Zorbay Küçük hakkında sorulan bir soru üzerine Uygun, şunları söyledi:

"Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü veren hakem istiyoruz. Yönetimimiz sonuçta Sivasspor'un hakkını kimseye yedirmez, biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzel şeyler yapacağız. Hakemlerin konuşulmasının ve bu yaşadıklarının ortadan kaldırılması onların yöneteceği adil yönetimlerle olur. Korkaklar asla kazanamaz, dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar, cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, cezalandırılmaya mahkum kalacak."

- Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da izlediği antrenmanda Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehit aileleri, Uygun ile futbolculara çiçek vererek tatlı ikram etti.