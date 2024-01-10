Sivasspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 24 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

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