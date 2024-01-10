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        Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:06
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        Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
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        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi.

        Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

        Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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