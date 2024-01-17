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        Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:25
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        Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ikinci yarısında sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda yüzde 50 indirime gidildiği belirtildi.

        Açıklamada, indirimli kombinelerin bugünden itibaren satışa sunulduğu aktarıldı.

        Yeni kombine fiyatları, VIP alt 1310, maraton alt C-D-E 872,5 lira, maraton üst C-D-E 872,5 kuruş, maraton alt A-B-F-G 655, maraton üst A-B-F-G 655, güney alt ve üst ile bayan VIP üst B 437,5 lira olarak açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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