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        Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:21
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        Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        O.U. idaresindeki 58 DD 919 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisi Mescitli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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