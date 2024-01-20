Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

        Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

        Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sivasspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, kırmızı kart cezalısı Koita ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Şarkışla canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
        Şarkışla canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        SİVAS'TA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  
        SİVAS'TA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  
        GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
        Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı