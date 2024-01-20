Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile başkan vekili Bahattin Eken de takip etti.

EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak.