Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet, Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan, Barrow, Manaj

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş

Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

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