Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 89 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet (Dk. 67 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak) (Dk. 89 Eren Kaya), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic (Dk. 46 Acosta) (Dk. 86 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic, Dk. 48 Draguş, (Gaziantep FK), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj, Dk. 64 Burak Kapacak (EMS Yapı Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)

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