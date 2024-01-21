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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:32
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 89 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet (Dk. 67 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak) (Dk. 89 Eren Kaya), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj

        Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic (Dk. 46 Acosta) (Dk. 86 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

        Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic, Dk. 48 Draguş, (Gaziantep FK), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj, Dk. 64 Burak Kapacak (EMS Yapı Sivasspor)

        Kırmızı kart: Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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