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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:38
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Turgut Doman düdük çalacak.

        Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

        Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor.

        Sivasspor'da karşılaşma öncesi Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlığı sürüyor.

        Sarı kart cezalısı Roman Kvet ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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