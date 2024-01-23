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        Sivasspor Antalya'ya gitti

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Antalya'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:44
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        Sivasspor Antalya'ya gitti
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Antalya'ya hareket etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya gitti.

        Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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