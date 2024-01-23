Sivas'ta hazırlanan Cumhuriyet Albümü'nden elde edilecek gelir öğrencilere burs olacak Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet'in ilanından günümüze Sivas'ın sosyal, kültürel ve ekonomik değişimine şahitlik eden fotoğrafların yer aldığı, "Sivas'ın Cumhuriyet Albümü" kitabının geliri öğrencilere burs olarak verilecek.

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet'in ilanından günümüze Sivas'ın sosyal, kültürel ve ekonomik değişimine şahitlik eden fotoğrafların yer aldığı, "Sivas'ın Cumhuriyet Albümü" kitabının geliri öğrencilere burs olarak verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliğince ilk olarak İstanbul'da ardından da Sivas'ta sergilenen, "Sivas'ın Cumhuriyet Yüzyılı 1923-2023 Fotoğraf Sergisi" yapılan çalışmalarla kitap haline getirildi.

Sivas Valiliğinin bir kültür hizmeti olan kitabı edinmek isteyen vatandaşlar, Sivas Hizmet Vakfının lisans öğrencilerine yönelik başlattığı burs kampanyasına, bir aylık burs bedeli karşılığı olan 1000 lira ile katılmaları halinde kendilerine "Sivas'ın Cumhuriyet Albümü" kitabından hediye edilecek.

Sivas Hizmet Vakfının hesabına 1000 lira yatıran hayırseverlerin, dekont açıklama kısmına irtibat telefon numarası ve bağış ibaresini de yazması istendi.