Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ligin 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Sivasspor ligin 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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