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        Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:16
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        Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

        Ligde son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Ligin 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

        Sivasspor ligin 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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