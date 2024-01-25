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        Sivas'ta bir sürücü alev alan otomobilini montuyla söndürmeye çalıştı

        Sivas'ta bir kişi, park halindeyken alev alan otomobilini üzerinden çıkarttığı montuyla söndürmeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:25
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        Sivas'ta bir sürücü alev alan otomobilini montuyla söndürmeye çalıştı
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        Sivas'ta bir kişi, park halindeyken alev alan otomobilini üzerinden çıkarttığı montuyla söndürmeye çalıştı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CZN 275 plakalı otomobil, Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde arızalandı.

        Sürücü aracını yol kenarına park ederek arızayı tespit etmek için motor kaputunu açtığı sırada otomobilin motor kısmı alev aldı.

        Üzerinde bulunan montunu çıkartan sürücü, aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

        Çevredeki esnafın su ve yangın tüpüyle söndürdüğü yangında, otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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