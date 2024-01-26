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        Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 14 kişi yaralandı

        Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:37
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        Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 14 kişi yaralandı
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        Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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