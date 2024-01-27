Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan görev yapacak.

        Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

        Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

        Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
        Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı aydınlatma direği devrildi; polisler son anda kurtuldu
        Otomobilin çarptığı aydınlatma direği devrildi; polisler son anda kurtuldu
        Sivas'ta otomobilin çarptığı aydınlatma direği polis aracının üzerine devri...
        Sivas'ta otomobilin çarptığı aydınlatma direği polis aracının üzerine devri...
        Suşehri Belediyesi kapalı otoparklı iş yerleri yapacak
        Suşehri Belediyesi kapalı otoparklı iş yerleri yapacak
        Sivasspor'da Beşiktaş maçı mesaisi başladı
        Sivasspor'da Beşiktaş maçı mesaisi başladı
        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla buluştu
        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla buluştu
        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı (2)
        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı (2)