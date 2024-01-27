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        Kadın futbol takımı Polatlıspor deplasmanına uğurlandı

        Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:42
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        Kadın futbol takımı Polatlıspor deplasmanına uğurlandı
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        Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurladı.

        Kadınlar Bölgesel 3. Lig'de mücadele eden takım, deplasman öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ı ziyaret etti.

        Kulüp Başkanı İshak Işık, ziyarette Kırmızıtaş'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

        Kızıltaş, daha sonra il müdürlüğü binası önünde futbolculara başarılar dileyerek Ankara'ya uğurladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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