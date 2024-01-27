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        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:08
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        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerimizde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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