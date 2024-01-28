Sivas'ta çöpten elde edilen enerjiyle üretilen domates Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda elde edilen enerjiyle topraksız cam serada üretilen domatesler, Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor.

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda hayata geçirilen proje, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile saatte 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesisin yanına 50 dönümlük alanda kurulan Hollanda usulü modern topraksız cam serada salkım domates yetiştiriliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, seralardaki en büyük maliyetlerden birinin ısınma enerjisi olduğunu söyledi.

Seradaki enerjinin büyük bölümünün, çöp ayrıştırmasından sonra çıkan gazdan karşılandığına dikkati çeken Bilgin, "Isıtma maliyetlerimiz neredeyse yarı yarıya düşüyor. Bu da ekolojik bir sera olmasını sağlıyor. Hem de boşa gidecek ısının, enerjinin doğaya kazandırılması ve gıdaya dönüştürülmesi ekonomiye katkı sağlıyor." dedi.

- 30 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor

Bilgin, şehrin çöplerinin katı atık deposunda toplandığını, oradan da ekonomiye kazandırılacak kısımların ayrıştırıldığını dile getirdi.

Diğerlerinin ise çöp olarak depolandıktan sonra enerji üretimi yapıldığını aktaran Bilgin, "Bunun neticesinde daha önceden orada yaklaşık 30 bin haneye yetecek kadar bir elektrik üretimi faaliyete geçmişti ve devam ediyor." diye konuştu.

- "Çevreyi kirletmeyen çevreye duyarlı bir tesis"

Bilgin, sıfır atık ve çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla görev yaptıklarını vurguladı.

Özel üretici ile birlikte elektrik üretiminden ortaya çıkan ısıyı kullanarak sera yapılabileceği fikrinin ortaya çıktığını anlatan Bilgin, "Özel girişimcilerle görüşerek bu bölgeye Türkiye'de bir ilk ve bu kadar büyük bir tesisi, serayı Sivas'ımıza kazandırdık." ifadesini kullandı.

Projenin koordinatörlüğü yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük ise seranın, 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 50 bin metrekare üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Seranın özellikleri hakkında bilgi veren Yörük, "Hollanda tipi dediğimiz modern seracılık yöntemlerinin kullanıldığı cam bir sera. Bu seranın bir özeliği de Türkiye'de ilk olması ve çöpten çıkan atık enerji, baca gazı ve ceket suyunun kullanıldığı tek seradır. Sivas gibi bir yerde böyle bir seranın kullanılması gerçekten üretim maliyetleri açısından önemli bir noktaydı. Bunun projesini Türkiye'de ilk kez yaptık ve şu anda da çalışıyor." diye konuştu.

- Yıllık 2 bin 500 ton domates üretimi hedefleniyor

Serada ilk hasadın gerçekleştirildiğini ifade eden Yörük, şöyle devam etti:

"Burada iyi tarım yöntemleri uyguladığımız için hiçbir kimyasal ürün kullanmıyoruz. Onun için de bunun Avrupa pazarında çok değerli bir yeri var. Şu anda Hollanda, Almanya ve İtalya gibi ülkelere Sivas'tan domates gidiyor. Burada çöpten çıkan atık enerji gıdaya çevrilmiş durumda. Ülkemizde ve dünyada gıda giderek krize dönüşmekte. Gıda üretimini yapan firmalar çok şanslı olacak. Biz de böyle bir ilke imza atığımız için çok mutluyuz. Burada yıllık yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 ton arasında üretim almayı hedefliyoruz. Seramızda yüzde 95'i kadın olmak üzere şu anda 55 kişi çalışıyor. Dışarıda da çalışan arkadaşlarımız var."