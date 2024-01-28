Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

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