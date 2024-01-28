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        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta aday tanıtım toplantısında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı her problemde herhangi bir siyasi partinin yanında değil, seçilmiş, meşru, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yanında olun. Yani devletin, ülkenin ve milletin yanında olun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:57
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        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta aday tanıtım toplantısında konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı her problemde herhangi bir siyasi partinin yanında değil, seçilmiş, meşru, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yanında olun. Yani devletin, ülkenin ve milletin yanında olun." dedi.

        Destici, BBP Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun'un tanıtımı için 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ülkenin terörle, teröristlerle, vatan hainleriyle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

        Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadele konusundaki söylemlerini hatırlatan Destici, bu dönemde terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edildiğini belirtti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Destici, terörist İsrail'i lanetlediklerini dile getirdi.

        "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, nerede bir kanayan yara varsa bizim yaramızdır." diyen Destici, onu dindirmek için mücadele ettiklerini, etmeyi de sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

        Destici, İsveç'in, terör örgütü üyelerini ülkesinde barındıran, sahip çıkan, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Hazreti Peygambere, değerlerine hakaret eden, ayaklar altına alan, çirkin emellerde bulunanları koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "İsveç, Türkiye'ye verdiği taahhütlerin tamamını yerine getirene, tüm terör örgütü uzantılarını ülkesinden çıkarana, ülkesinin anayasa ve yasalarını değiştirerek Kur'an başta olmak üzere kutsallarımıza hakareti suç sayana kadar NATO'ya girişine 'evet' dememeliydik. Maalesef TBMM'de parti grupları bunu kabul ettiler. İnşallah sonu Yunanistan gibi olmaz ve Türkiye bunun da bedelini ödemek zorunda kalmaz."

        Destici, vatandaşların ve emeklilerin problemleri, çiftçi ve esnafın da beklentileri olduğunu ifade etti.

        KİT'lerdeki 90 bin çalışanın da haklı olarak kadro taleplerinin bulunduğunu aktaran Destici, dünde de bugün de onların yanlarında olduklarını, kadro alınana kadar da yanlarında bulunmaya, sesleri olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Destici, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savundu.

        BBP'li belediyenin 2009-2014 döneminde Sivas'ta yaptığı çalışmaları anlatan Destici, sahipsiz köpekler konusunu kendi dönemlerinde çözdüklerini öne sürdü.

        - "Siyaset bir meslek, bir kazanç kapısı asla olmamalıdır"

        Siyasetin insanı daha mutlu, özgür, sağlıklı ve müreffeh yaşatmak için bir vasıta olduğuna işaret eden Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Siyaset bir meslek, bir kazanç kapısı asla olmamalıdır. Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı her problemde herhangi bir siyasi partinin yanında değil, seçilmiş, meşru, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yanında olun. Yani devletin, ülkenin ve milletin yanında olun. Nerede olacağımız ve olmamız gerektiği konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Hiçbir siyasi partiyle uzantıları hariç problemimiz yok ve olamaz. Sadece bir yerde yanlışlık, hata görürsek uyarınız. Bu da bizim vazifemizdir."

        Programa, BBP Genel Başkan yardımcıları Bülent İspir, Durmuş Boztuğ, Emin Serin, Uğur Bulut, Tevfik Eren, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, MYK üyeleri ve partililer katıldı.

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