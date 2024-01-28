Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Poungouras, Kvet, Emrah Başsan, Barrow, Manaj

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rashica, Ghezzal, Cenk Tosun

Gol: Dk. 6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Hakan Arslan (EMS Yapı Sivasspor), Dk.36 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

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