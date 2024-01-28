Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Poungouras, Kvet (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 85 Emre Gökay), Barrow (Dk. 63 Burak Kapacak), Manaj

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 59 Yakup Arda Kılıç), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 84 Amartey), Rashica, Ghezzal (Dk. 84 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 74 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

Gol: Dk. 6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Hakan Arslan, Dk. 73 Manaj, Dk. 89 Murat Paluli, Dk. 90+3 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 36 Demir Ege Tıknaz, Dk. 80 Salih Uçan, Dk. 87 Yakup Arda Kılıç, Dk. 88 Zaynutdinov (Beşiktaş)

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