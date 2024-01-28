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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:30 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:30
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Poungouras, Kvet (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 85 Emre Gökay), Barrow (Dk. 63 Burak Kapacak), Manaj

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 59 Yakup Arda Kılıç), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 84 Amartey), Rashica, Ghezzal (Dk. 84 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 74 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

        Gol: Dk. 6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Hakan Arslan, Dk. 73 Manaj, Dk. 89 Murat Paluli, Dk. 90+3 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 36 Demir Ege Tıknaz, Dk. 80 Salih Uçan, Dk. 87 Yakup Arda Kılıç, Dk. 88 Zaynutdinov (Beşiktaş)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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