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        EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş'a yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:47
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        EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
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        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş'a yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Karagöl, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

        Kırmızı-beyazlı ekibi tebrik eden Karagöl, "Bizim için çok değerli bir 3 puandı, inşallah bundan sonraki haftalarda da 3 puan almaya devam edeceğiz. Beşiktaş karşısında 3 puan almak çok değerli." dedi.

        Beşiktaş'a sonraki maçlarında başarı dileyen Karagöl, bundan sonra daha iyi skorlar elde etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

        Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı da eleştiren Karagöl, "Maçın hakemiyle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. İkili mücadelelerde yanlı davrandığını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Karagöl, transfer görüşmelerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

        "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Kalecimiz geldi, bugün de bir oyuncumuz geldi. Yarın sağlık kontrolünden sonra imzasını atacak. İnşallah bu hafta içerisinde 2 oyuncuyu takıma katmaya çalışıyoruz. Ara transfer gerçekten zor, iyi oyuncuyu bulmak ve almak gerçekten zor. İki takviyenin daha önümüzdeki hafta gelmesini planlıyoruz. Bundan sonra da tekrar alacağımız oyuncuların hepsini kısa vadeli değil, uzun vadeli almaya dikkat ediyoruz. En azından önümüzdeki yılın kadrosunu da oluşturmaya çalışıyoruz."

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