EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mahir, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki güzel bir maç olduğunu belirtti.

Üç günde bir maç oynadıklarını aktaran Mahir, "Oyuncularımız gerçekten sonuna kadar gayret gösteriyor. Hepsini tebrik ediyorum. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında topla daha çok buluştuklarını aktaran Mahir, "İkinci yarı Beşiktaş daha üstün ve daha iyi oynadı. Bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de aynı şekilde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Mahir, rakiplerinin yaptığı değişikliklere göre kendilerinin de değişikliğe gittiğini anlatarak, "Anlık tepki verme konusunda iyi bir takımız. Sporcularımızda yorgunluk oluyor. Maçı oynuyoruz, maçtan sonra sporcularımız daha dinlenemeden bir antrenmanla maça çıkıyor. Yaş ortalamamız gayet yüksek. Bütün bunlara rağmen gerçekten takdire şayan." ifadelerini kullandı.

- "Durduk yere kim kime itiraz eder"

Karşılaşmanın hakemi hakkında da değerlendirmede bulunan Mahir, şunları kaydetti:

"Hakemler aslında girmek isteyeceğim bir alan değil. Fakat dışarıdan izleyen sade bir vatandaş gözüyle bile pozisyondaki olay daha henüz vuku bulmamışken takdir hakkı nasıl hemen kullanılıyor beni düşündüren bu. Takdir haklarının da aleyhinizde, gözünüzün önünde gerçekleşen pozisyonlarda olması da ister istemez mükemmel bir gerginlik yaratıyor. Böyle olduğu zaman itirazımızı dile getirmemiz gerekiyor. Savunmak zorunda olduğumuz bir camia, evlerinde bizi izleyen yüzbinlerce insan. Çok büyük bir sorumluluğun altındayız. Bu sorumluluğu orada savunacak kim var, Bülent Uygun var. Öyleyse savunacak, onu da yaptığı zaman sarı kart olmamalı. Durduk yere kim kime itiraz eder. Gerçekten oyunun temposunun ve stresinin en yoğun olduğu anlarda. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum."