Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

        EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Mahir, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki güzel bir maç olduğunu belirtti.

        Üç günde bir maç oynadıklarını aktaran Mahir, "Oyuncularımız gerçekten sonuna kadar gayret gösteriyor. Hepsini tebrik ediyorum. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

        Karşılaşmanın ilk yarısında topla daha çok buluştuklarını aktaran Mahir, "İkinci yarı Beşiktaş daha üstün ve daha iyi oynadı. Bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de aynı şekilde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Mahir, rakiplerinin yaptığı değişikliklere göre kendilerinin de değişikliğe gittiğini anlatarak, "Anlık tepki verme konusunda iyi bir takımız. Sporcularımızda yorgunluk oluyor. Maçı oynuyoruz, maçtan sonra sporcularımız daha dinlenemeden bir antrenmanla maça çıkıyor. Yaş ortalamamız gayet yüksek. Bütün bunlara rağmen gerçekten takdire şayan." ifadelerini kullandı.

        - "Durduk yere kim kime itiraz eder"

        Karşılaşmanın hakemi hakkında da değerlendirmede bulunan Mahir, şunları kaydetti:

        "Hakemler aslında girmek isteyeceğim bir alan değil. Fakat dışarıdan izleyen sade bir vatandaş gözüyle bile pozisyondaki olay daha henüz vuku bulmamışken takdir hakkı nasıl hemen kullanılıyor beni düşündüren bu. Takdir haklarının da aleyhinizde, gözünüzün önünde gerçekleşen pozisyonlarda olması da ister istemez mükemmel bir gerginlik yaratıyor. Böyle olduğu zaman itirazımızı dile getirmemiz gerekiyor. Savunmak zorunda olduğumuz bir camia, evlerinde bizi izleyen yüzbinlerce insan. Çok büyük bir sorumluluğun altındayız. Bu sorumluluğu orada savunacak kim var, Bülent Uygun var. Öyleyse savunacak, onu da yaptığı zaman sarı kart olmamalı. Durduk yere kim kime itiraz eder. Gerçekten oyunun temposunun ve stresinin en yoğun olduğu anlarda. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
        Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
        Feyyaz Uçar ve Gökhan Karagöl maç sonu açıklamalarda bulundu
        Feyyaz Uçar ve Gökhan Karagöl maç sonu açıklamalarda bulundu
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
        Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig