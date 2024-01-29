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        Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:36
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        Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olurken, 21. haftada evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

        Dün sahasında Manaj'ın 6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 29 puan topladı.

        Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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