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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:52
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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