Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Basınla İstişare Toplantısı'nda gazetecilerle buluştu.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Hilmi Bilgin, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde Sivaslıları rahatsız etmeden ve çevre kirliliğine neden olmadan seçim propagandası yürüttüklerini söyledi.

Bilgin, tek gayelerinin Sivas'a hizmet etmek olduğunu belirterek, "Parti olarak şehrimizdeki vatandaşlarımızı rahatsız etmeden güzel, temiz Sivas'a ve AK Parti'ye yakışır bir propaganda dönemi geçiriyoruz. İnşallah tüm partiler de çağın gereklerine uygun bir şekilde temiz, çevre kirliliğine neden olmadan hemşerilerimizi rahatsız etmeden bir propaganda dönemi geçirir." dedi.

Şehrin huzurunu bozacak hiçbir polemiğin içerisinde olmadıklarını aktaran Bilgin, "5 yıl önce milletimizden belediye başkanı olarak yetki talep ederken görev sürecimizin nasıl şekilleneceği noktasında sözler vermiştik. Ben demeden biz anlayışıyla çalışacağız dedik. Bunu yapmanın gönül rahatlığıyla birlikte bir kez daha milletimizin huzurundayız. 5 yıl boyunca şehre dair fikri olan herkesle bir araya gelerek şehrimiz hakkında kararlar aldık. Az laf, çok iş yapacağız dedik. Hiçbir zaman polemiklere girmedik. Şehrin huzurunu bozacak hiçbir polemiğin içerisinde olmadık, sadece işimize odaklandık. Sadece hizmete odaklandık." ifadelerini kullandı.

Bilgin, mücadelelerinin, hayallerinin tek hedefinin şehri büyütmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz milletimiz. Biz AK Parti kadroları olarak bu şehre sevdalıyız. Hep 'Kara sevdamız Sivas' dedik. Mücadelemiz de, kavgamız da, davamız da, hayalimiz de bu şehri büyütmek. Bu şehirde yaşayan herkesi ve her kesimi iyi ki Sivas'ta yaşıyorum diyecek bir şehir haline getirmek. Bunun dışında hiçbir gündemimiz yok. 5 yıllık gündemimiz nasıl ki hizmet ve eser odaklı olduysa önümüzdeki 5 yılda polemikten, dedikodudan uzak bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde ekibimizle birlikte milletimizden yetki istiyoruz. Biz 60 gün boyunca Sivas'a, AK Parti'ye yakışır temiz bir dille yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. İnşallah 15 Şubat'tan sonra AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler ve milletvekillerimizin programına göre bu şehre değer katacak projelerin resmi açılışlarına başlayacağız. Aynı zamanda teşkilatımızla birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde Sivas'ın ihtiyaçları nedir ve neler yapacağız, bunları kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah mart ayı gibi proje tanıtım toplantısı yapacağız, ekiplerimiz çalışıyor."